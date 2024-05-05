Украинский чиновник рассказал об участии в разграблении страны Замглавы Тернопольского совета Деревляный признал участие в разграблении Украины

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Все украинские президенты, начиная с 1991 года, грабили страну с момента объявления независимости, заявил заместитель главы Тернопольского облсовета Василий Деревляный в эфире телеканала «Тернопiль1». Как признался чиновник, он лично принимал в этом участие.

Я знаю, кто сколько, резал, продавал, разграбил. Разграбили на территории Тернопольщины. Какие у нас были аэродромы, все разворовали. И я принимал в этом участие, — подчеркнул Деревляный.

Ранее пресс-служба Национальной полиции Украины передавала, что в Киеве была раскрыта мошенническая схема на ремонте дорог, в ходе которой из бюджета страны было украдено порядка 10 млн гривен, или $252 тысячи. Речь идет о хищениях, произошедших в период 2022–2023 годов, уточнили в ведомстве.

До этого высший антикоррупционный суд Украины арестовал министра аграрной политики и продовольствия Николая Сольского. Его обвинили в незаконном завладении государственной землей стоимостью около 680 млн рублей. Свою вину в суде экс-министр не признал, но пообещал сотрудничать со следствием. По словам Сольского, дело касается событий 2017–2018 годов, когда он был адвокатом, а не чиновником. Под стражей чиновник будет находиться до 24 июня 2024 года.