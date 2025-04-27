Украинский чемпион погиб в зоне СВО Военкор Котенок сообщил о гибели чемпиона Украины по тайскому боксу на СВО

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ВС Украины

Чемпион Украины по тайскому боксу Андрей Дзюбан погиб в зоне СВО, сообщил в Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок. Журналист отметил, что спортсмен выбрал «не те» состязания. Министерство обороны эту информацию не комментировало.

Выбрал не те соревнования, — написал Котенок.

Ранее Герой России военкор Евгений Поддубный рассказал, что Вооруженные силы РФ в зоне СВО ликвидировали командира 505-го батальона морской пехоты ВМФ Украины Игоря Колосницына. По данным журналиста, в 2023 году командир участвовал в боях за село Крынки на левом берегу Днепра. Военкор уточнил, что Колосницына уничтожили 17 апреля. Министерство обороны эту информацию не комментировало.

Вместе с тем стало известно о ликвидации украинской пропагандистки Елены Савельевой под Покровском. Она вступила в ряды Вооруженных сил Украины в первые дни СВО и принимала активное участие в информационных кампаниях. Минобороны РФ не комментировало эти данные.

До этого источник в российских силовых структурах сообщил, что ВСУ расстреляли две группы своих солдат. По информации инсайдера, это произошло, когда бойцы попытались добровольно сдаться ВС России в районе села Горналь под Курском.