Украинский броневик вспыхнул во время испытаний

На Украине во время испытаний загорелся опытный образец бронеавтомобиля «Дозор-Б». Огонь мог повредить установленное на нём иностранное оборудование. Об этом сообщает Defense News.

Инцидент произошёл на территории Харьковского конструкторского бюро машиностроения при проверке противопожарного оборудования броневика. Испытатели поставили в броневик ведро с зажжённой дымовой шашкой и закрыли дверь автомобиля. Однако они не учли, что ведро было в масле. В результате произошло возгорание, которое удалось погасить только с помощью порошкового огнетушителя.

В настоящее время оценивается ущерб от пожара. Если установленное в броневике иностранное оборудование вышло из строя, то квалификационные испытания «Дозор-Б» и его серийное производство придётся отложить на существенный срок.

Ранее сообщалось, что украинская армия получила новые БТР-4Е, у которых оказалась повреждена броня. Во время осмотра военные нашли повреждения сварных соединений и укрепляющей наплавки.