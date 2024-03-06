Шарий заявил, что покушение на него заказал Зеленский

Фото: Ольга Шарий/CC BY 4.0/Wikimedia Commons

Анатолий Шарий

Украинский блогер Анатолий Шарий, на которого, по его словам, утром 6 марта было совершено покушение, заявил, что за этим стоит президент Украины Владимир Зеленский. В своем Telegram-канале журналист подчеркнул, что кроме Зеленского, «заказать» его убийство больше некому.

Судя по вони в отечественных «СМИ» и по тому, как убийце дали уйти, «забыв» перекрыть дороги и минимально опросив свидетелей, другие варианты, кроме Зеленского, отпадают, — написал блогер.

Ранее Шарий рассказал, что на его автомобиль в Испании напали. По его словам, двое неизвестных попытались обстрелять машину из автоматов. При этом блогер отметил, что в момент нападения в машине также находилась его супруга. Журналист добавил, что испанские спецслужбы еще неделю назад получили сведения о том, что на него готовится покушение. По словам блогера, силовики знали даже имена и фамилии причастных к преступлению.

Журналист известен критикой в адрес украинского лидера. В июле Служба безопасности Украины заочно предъявила ему обвинения в государственной измене. Правительство направляло в Испанию запрос на экстрадицию блогера, но получили отказ.