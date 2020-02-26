https://static.news.ru/photo/6971f342-588c-11ea-8eef-fa163e074e61_660.jpg Фото: UA.National.Police/facebook.com

Сотрудники правоохранительных органов украинской столицы нашли труп бизнесмена из Кривого Рога Леонида Вульфа. Полиция возбудила дело об убийстве с пометкой «самоубийство».

Тело было обнаружено в квартире в центре города, передаёт «Страна.ua». Рядом с ним находился пистолет-пулемёт «Скорпион». В настоящее время труп направлен на экспертизу, рассказали в пресс-службе Печерского управления полиции журналистам Hromadske.

Как ранее писал NEWS.ru, хирург-офтальмолог из подмосковного Долгопрудного был найден мёртвым в собственной ванной. Его тело обнаружила тёща, которая проживала в этой же квартире. По некоторым сведениям, медик решил свести счёты с жизнью после того, как у него диагностировали рак.