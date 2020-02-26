Сотрудники правоохранительных органов украинской столицы нашли труп бизнесмена из Кривого Рога Леонида Вульфа. Полиция возбудила дело об убийстве с пометкой «самоубийство».
Тело было обнаружено в квартире в центре города,
Как ранее писал NEWS.ru, хирург-офтальмолог из подмосковного Долгопрудного был найден мёртвым в собственной ванной. Его тело обнаружила тёща, которая проживала в этой же квартире. По некоторым сведениям, медик решил свести счёты с жизнью после того, как у него диагностировали рак.
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