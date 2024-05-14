Украинский беженец помог армии России лишить ВСУ ключевого вооружения WSJ: ВС России поразили секретный склад ВСУ по наводке украинского беженца

Фото: МО РФ

Российские военные уничтожили секретные склады Вооруженных сил Украины с оружием, которое Запад передал Киеву, пишет The Wall Street Journal. Отмечается, что российская армия получила наводку от украинского беженца из Польши.

В статье отмечается, что Россия успешно использует записи с камер и данные спутникового наблюдения, чтобы отслеживать поставки вооружения на Украину, а затем наносить удары по складам. В частности, пишут журналисты, украинские беженцы, проживающие в Польше, расставляли камеры на различных объектах на территории страны, чтобы фиксировать движение западных поставок Киеву. Представитель западной военной разведки рассказал газете, что таким образом российские силы смогли уничтожить ключевое оружие ВСУ.

В начале мая координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что Вооруженные силы России ударили по складам с боекомплектом в городе Чугуеве Харьковской области. По его словам, там прозвучали два взрыва. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

До этого пресс-служба Минобороны РФ сообщала, что танкисты группировки войск «Днепр» ликвидировали склад боеприпасов Вооруженных сил Украины на правом берегу Днепра. По данным ведомства, экипажи Т-72Б3 действовали с закрытой огневой позиции.