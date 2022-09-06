Украинский беспилотник сбросил снаряд на паспортный стол в Энергодаре

Фото: Министерство обороны Украины

В Энергодаре Запорожской области украинские войска сбросили с беспилотника снаряд на крышу здания паспортного стола, передает РИА Новости со ссылкой на городские власти. Уточняется, что там выдавали российские паспорта. В результате попадания поврежден кабинет приема присяги при получении гражданства РФ.

Киевский режим вновь атаковал объект гражданской инфраструктуры в Энергодаре. БПЛА украинских ВСУ в районе полуночи сбросил снаряд на крышу паспортного стола, — сказал собеседник агентства.

Накануне два украинских беспилотника-камикадзе были сбиты при попытке нанести удары по штабу движения «Мы вместе с Россией» в Энергодаре. Уточняется, что пострадавших нет, на место оперативно прибыли правоохранительные органы.

Ранее в результате очередного обстрела украинскими военными Запорожской атомной станции оказались поврежденными спецкорпус АЭС и емкость с дистиллированной водой. По словам члена военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимира Рогова, в результате атаки никто не пострадал.