Украинский актер покинул ряды ВСУ из страха перед окружением Актер Печерица оставил ряды ВСУ из страха попасть в окружение

Фото: Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Украинский актер Александр Печерица, принимавший участие в боевых действиях в рядах ВСУ на Харьковском направлении, рассказал ТСН, что больше не является военнослужащим. Он признался, что на передовой его постоянно пугала вероятность попасть в окружение.

Во время обстрелов, когда рядом падали снаряды, каждый раз была эта тревога и страх, что мы попадем в окружение или сейчас прилетит мина, или танк будет обстреливать нашу позицию, — сказал актер.

При этом при ответе на прямой вопрос о причинах ухода из ВСУ Печерица сослался на семейные обстоятельства. Он также рассказал, что его жена и ребенок находятся за пределами страны. Украину они покинули по соображениям безопасности.

Ранее боец ВСУ Александр Лыска, попавший в российский плен, рассказал, что в украинской армии нередки случаи дезертирства. По его словам, как правило, солдаты уезжают с фронта по семейным обстоятельствам, но не возвращаются. Боец также признался, что никогда не хотел идти на передовую, однако уклониться от мобилизации не смог.

До этого китайский аналитик Самид Баша заявил, что в ВСУ резко возросло число дезертиров из-за ухудшающегося морального состояния бойцов. По его словам, они отказываются идти в бой из-за усталости на фронте, растущего уровня стресса и проблем с психическим здоровьем.