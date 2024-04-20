Украинских военных оставили без онлайн-казино «Страна.ua»: Зеленский ввел ограничения на онлайн-казино для военных

Фото: Aziz Karimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ограничил азартные игры в интернете для военных, передает «Страна.ua». Отмечается, что он ввел решение Совета национальной безопасности и обороны страны.

В решении говорится, что реклама онлайн-казино будет ограничена, кроме того, будет введена блокировка нелегальных сайтов с играми. Также введены лимиты на количество игр и затрат на них.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что Вооруженные силы Украины страдают от новой эпидемии — игромании. По его словам, военные получают деньги, тратят их в онлайн-казино и влезают в кредиты. Подобные игры, помимо прочего, уничтожают моральный дух военнослужащих.

С подобной проблемой сталкиваются 90% солдат на передовой, добавил депутат. При этом его слова подтвердил человек, непосредственно общавшийся в военными — солдат-аэроразведчик 59-й бригады Павел Петриченко.

Позже стало известно, что Петриченко погиб в зоне СВО. В 2022 году солдат занимался развитием волонтерского центра украинского политика Сергея Притулы. Кроме того, ликвидированный боец зарегистрировал петицию об ограничении онлайн-казино для военнослужащих во время военного положения.