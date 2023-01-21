Украинских танкистов обучат пользоваться танками Leopard 2

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Украинские военные пройдут курсы подготовки по управлению танками Leopard 2, заявил в интервью изданию «Голос Америки» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) министр обороны страны Алексей Резников. Он выразил надежду, что Германия решится передать танки, а к тому моменту бойцы ВСУ уже будут уметь ими пользоваться.

Имеем прорыв — это возможность для стран, которые владеют «Леопардами», начинать учебные миссии, курсы для наших танковых экипажей. С этого мы начнем, а потом будем дальше двигаться. Я надеюсь, что Германия в спокойном режиме по проведению собственных внутренних консультаций дойдет и до решения о возможной передаче танков. Я оптимистично на это смотрю, потому что первый шаг сделан: начнем обучение экипажей с программы на «Леопардах 2», — сказал Резников.

Он уточнил, что решение о проведении курсов было достигнуто при поддержке Польши и Великобритании.

Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что контактная группа НАТО не согласовала вопрос поставки Украине немецких танков Leopard 2. Министр отметил, что есть «хорошие аргументы» за и против передачи ВСУ танков и их необходимо тщательно взвесить.

В Кремле заявили, что если западные страны решат поставить Украине танки, то последствия такого шага «будут со знаком минус». Принципиально эти поставки ничего не изменят и не помешают России в достижении целей спецоперации, однако добавят проблем для Украины и ее народа, указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.