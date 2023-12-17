Украинских призывников ловят во время шопинга Klymenko Time: военкомы вручают повестки в торговом центре в Днепропетровске

Фото: МО Украины

В Днепропетровске сотрудники военкомата проводят рейд по вручению повесток о мобилизации в торговом центре, сообщило украинское издание Klymenko Time. По его информации, военкомы отлавливают всех посетителей призывного возраста.

В Днепропетровске сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектации. — NEWS.ru) зашли в ТРЦ для раздачи повесток, — говорится в сообщении.

Украинское СМИ также опубликовало фотографию из днепропетровского ТЦ. На кадрах видно, как несколько мужчин в военной форме окружили посетителя и о чем-то с ним беседуют.

Сотрудники украинских военкоматов также приходят в спортивные залы, где вручают повестки работникам и посетителям. Известно, что такие рейды проводятся в Одессе, Киеве, Ужгороде и Днепропетровске.

Ранее в городе Львове военкомы пришли к католическому священнику и выдали ему повестку. «Билет на фронт» священнослужитель получил из-за личной неприязни одного из сотрудников военкомата: во время похорон сына военкома священник не указал воинское звание погибшего и назвал его рабом божьим. В случае неявки в комиссариат мужчине угрожали забрать его сына для участия в боевых действиях на Украине.