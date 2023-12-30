Украинских мужчин выездных категорий не выпускают из страны «Страна.ua»: украинских мужчин выездных категорий не выпускают за границу на КПП

Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

На контрольно-пропускных пунктах Украины на границе с Польшей резко ужесточили правила выезда для мужчин, сообщает издание «Страна.ua». По его информации, с 29 декабря за рубеж не выпускают граждан выездных категорий.

С 20:00 29 декабря у всех мужчин (многодетные, волонтеры, инвалиды) требуют справку из военкомата. Приблизительно в каждом автобусе или автомобиле есть мужчины, поэтому и очереди, — заявила изданию одна из застрявших на границе гражданок Украины.

Украинцы также сообщают, что через КПП в Польшу не пускают инвалидов II и III групп. По некоторым данным, подобная ситуация складывается на всех пунктах пропусках на границе с Польшей. Помимо этого, на КПП находятся представители военных комиссариатов. При этом, согласно закону, украинцы могут свободно покидать страну, если имеют справку об инвалидности или подтверждающие статус многодетного отца документы.

Депутат Верховной рады Роман Костенко ранее заявил, что Украине нужна мобилизация 500 тысяч граждан, чтобы восполнить санитарные потери армии. По его словам, все должны воевать, а не рассказывать «об экономическом или каком-то еще фронте». Он добавил, что с помощью новых призывников можно формировать новые подразделения ВСУ.