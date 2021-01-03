Украинских госслужащих обяжут сдавать экзамен на знание языка

https://static.news.ru/photo/82b1fefe-4dd4-11eb-b4cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yurii Rylchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Госслужащих и претендентов на гражданство Украины могут обязать сдавать экзамен на знание языка. Это станет очередным этапом реализации закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», принятого в 2019 году. Он предусматривает его использование почти во всех сферах жизни.

16 января вступит в силу норма об обязательном использовании украинского в сфере обслуживания. В связи с этим депутат Верховной рады от пропрезидентской фракции «Слуга народа» Максим Бужанский внёс на рассмотрение парламентариев инициативу об отмене штрафов за обслуживание не на украинском языке.

Уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь назвал действия депутата атакой на языковой закон. Экзамен на знание украинского он назвал мерой необходимой.

В первую очередь это будет касаться тех, кто претендует на государственную службу. Скажем, это будут и министры, и чиновники, руководители областных государственных, районных администраций, госпредприятий, конечно, и прокуроры. <...> Что касается другой категории — это и те <...> граждане других стран, которые путём сдачи государственного экзамена имеют право получить гражданство нашего государства, — сказал Креминь в эфире телеканала «Украiна 24».

Он уточнил, что согласно нормам действующего законодательства, экзамен не нужно сдавать депутатам и правоохранителям.

Закон о государственном языке вступил в силу в июле 2019 года. Документ был принят Верховной радой в апреле, а в мае свою подпись под ним поставил предыдущий президент страны Пётр Порошенко.

Нынешний глава государства Владимир Зеленский в языковом вопросе оказался непоследователен. В период предвыборной кампании он заявлял о поддержке нового закона, потому что лидер нации «должен защищать украинский язык». Перед вступлением в должность политик называл документ заложником политической риторики и обещал провести его анализ, «чтобы убедиться, что в нём соблюдены все конституционные права и интересы всех граждан Украины». Однако дальше заявлений Зеленский не пошёл, а в октябре 2019 года и вовсе призвал не поднимать языковой вопрос, потому что тот раскалывает страну.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Крыма, присоединённого к России в 2014 году, поставил властям Украины в пример языковую и межнациональную политику на территории полуострова. Сергей Аксёнов отметил, что межнациональная рознь и попытка разговаривать с людьми другой национальности с позиции силы ни к чему хорошему не приведут. При этом он подчеркнул, что в Крыму государственными являются и русский, и украинский, и крымскотатарский языки.