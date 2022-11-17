Украинских экспертов допустили на место падения ракеты в Польше Власти Польши сообщили, что украинских экспертов допустили на место падения ракеты

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Украинские эксперты получили доступ на место падения ракеты на востоке Польши, заявил в Twitter представитель канцелярии польского президента Якуб Кумох. Он также поблагодарил послов США и Украины в Польше «за сотрудничество в этом важном деле».

Украинские эксперты допущены на место, — написал он.

Польские СМИ вечером 15 ноября сообщили, что две ракеты упали в поселке Пшеводув на востоке страны, но в заявлениях местных властей речь шла об одном снаряде. В польском МИД сначала подчеркнули, что ракета произведена в России, однако следом президент Анджей Дуда отметил, что Варшава не имеет точной информации о ее принадлежности. В Минобороны России заявили, что ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносили, а информацию польских СМИ назвали провокацией.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что не сомневается в том, что упавшие в Польше ракеты не были украинскими. Он настаивает на том, что Украина должна быть допущена к месту трагедии.

Позже Зеленский поменял свое мнение и сообщил, что теперь не уверен в этом на 100%. Он отметил, что самое важное на данный момент — это провести расследование. Глава государства добавил, что после подачи запроса Украина получила доступ к расследованию.