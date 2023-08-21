Украинских беженцев в Ирландии возмутило решение перестать их кормить

Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Украинские беженцы, проживающие в отеле Breaffy Woods, расположенном около Каслбара (Ирландия), выразили недовольство решением местных властей перестать предоставлять им бесплатное питание, пишет журналистка Габия Гатавецкайте в Sunday World. Отныне украинцы должны платить по десять евро за взрослого и пять евро за ребенка за еду в день.

Если вы не оплатите питание, поставщику услуг по размещению придется сообщить об этом департаменту, и вы не сможете оставаться в номерах, — предупредили украинцев местные власти.

В указанном отеле Breaffy размещены 333 украинских беженца и 132 иностранца, подавших заявки на международную защиту из других стран. Беженцы написали письмо генеральному директору отеля Уилсону Берду, в котором выразили свою обеспокоенность и коллективное несогласие с платным питанием. Они также указали, что предлагаемая пища не соответствует «здоровым стандартам» и требуемой стоимости. В письме отмечается, что другим национальностям не приходится платить за питание, что является дискриминацией.

В общей сложности в Ирландии сейчас проживает около 85 тысяч украинских беженцев.

Ранее мэр Нью-Йорка Эрик Адамс рассказал о проблеме с расселением украинских беженцев. По его словам, в Штатах сейчас пытаются обустроиться порядка 250 тысяч человек, из них 13% — в Нью-Йорке. Это более 32 тысяч человек, что гораздо больше, чем в любом другом американском штате.

Он заявил, что властям нужно распределить мигрантов по всей стране, и напомнил, что в США 108 тысяч городов, поселков и деревень, и призвал использовать их все для решения создавшегося гуманитарного кризиса.