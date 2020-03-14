https://static.news.ru/photo/511fb424-6691-11ea-b8e6-fa163e074e61_660.jpg Пётр Порошенко Фото: Maksym Polishchuk/Keystone Press Agency/Global Look Pres

Журналисты украинского издания «Страна.ua» рассказали о возмутительном поведении бывшего президента Украины Петра Порошенко после возвращения в страну.

По их словам, на все попытки корреспондента узнать, по какой причине экс-лидер пропустил допрос в Госбюро расследований и почему он покидал территорию страны, Порошенко говорил «до свидания». При этом его охрана толкала сотрудников СМИ и заявляла, что улица является охраняемой территорией.

На вопросы «Страны» отвечать он отказался. Нахамил и уехал на Мерседесе, — написали журналисты в своём Telegram-канале.

Ранее NEWS.ru писал, что Порошенко вернулся домой из Испании за два дня до закрытия границ в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19. В аэропорту Борисполь бывшего главу государства встречали журналисты, однако на их вопросы о неявке на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) политик попросил их «прекратить работать на страну-агрессора».