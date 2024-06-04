Украинские журналисты погрузились во тьму в прямом эфире Во время прямого эфира в студии украинского телеканала «Рада» пропал свет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В студии украинского телеканала «Рада» во время прямого эфира отключилось электричество, о чем свидетельствует запись на YouTube. Одна из ведущих студии сказала, что таковы современные реалии страны.

В таких реалиях мы живем, — сказала журналистка.

После этого в эфир оперативно пустили рекламный блок. Свет в помещение вернули менее чем через час, и дикторы смогли продолжить работу.

Немногим ранее 4 июня в столице Украины ввели экстренные отключения электроэнергии. Генеральный директор украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко заявил, что столица «вышла за лимиты».

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предупредил, что гражданам страны придется сделать экономию электроэнергии частью своей повседневной жизни на ближайшие несколько лет. По его словам, из-за серьезных повреждений объектов инфраструктуры необходимо начать экономить электричество на всех уровнях.

Украинский премьер добавил, что за все время проведения боевых действий государство потеряло более девяти гигаватт мощностей генерации. Шмыгаль отметил, что Киев обсуждает расширение возможностей импорта электроэнергии из Европы до 2,2 гигаватт-часа, тогда как сегодня максимальный объем составляет 1,7 гигаватт-часа.