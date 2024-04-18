Украинские журналисты нашли раненых военных после удара в Чернигове «Страна.ua»: военный попал на видео первых минут после удара в Чернигове

Фото: ГСЧС Украины

Раненый военный попал на видео, снятое в первые минуты после удара по гостинице в украинском Чернигове, сообщило издание «Страна.ua», изучившее опубликованные полицией кадры. Журналисты также обратили внимание на тот факт, что в ролике видны и другие люди в военной форме. Минобороны России пока не подтвердило факт нанесения удара по объекту с украинскими военными.

Полиция публикует кадры первых минут после прилета по гостинице в Чернигове. Среди раненых виден человек в военной форме. Вокруг тоже есть военные, — пишет издание.

О том, что в отеле находились украинские военные, ранее сообщил экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук. В своем Telegram-канале он написал, что попадание снаряда зафиксировано в районе центра города. По его данным, в результате произошедшего Вооруженные силы Украины понесли большие потери.

До этого Telegram-канал «Военное обозрение» опубликовал видео ракетных ударов по объектам в центре Чернигова. По данным канала, всего было три прилета, после которых в городе частично пропало электроснабжение. На опубликованных кадрах, снятых очевидцами, видно, как снаряд поражает здание, которое уже дымится.

При этом издание MK.RU ранее сообщило, что в черниговской гостинице, по которой был нанесен удар, находились высокопоставленные украинские военные. Заявляется, что в здании проходило совещание. Минобороны России данную информацию не комментировало.