Украинские журналисты написали о затоплении Киева нечистотами «Зеркало недели»: в Святошинском районе Киева прорвало канализацию

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Украинское издание «Зеркало недели» написало, что в ночь на понедельник, 8 января, в жилом массиве Борщаговка, расположенном в Святошинском районе Киева, произошел масштабный прорыв канализации. СМИ ссылалось на сообщения местных жителей, которые заявляли, в частности, что припаркованные на месте происшествия автомобили «утопают» в нечистотах.

Нечистотами здесь залило, в частности, бульвар Жюля Верна. В них буквально утопают автомобили. Видео содержит ненормативные виды, — говорилось в материале.

Также издание сообщило, ссылаясь на интернет-паблики украинской столицы, что через несколько часов авария была ликвидирована, местные коммунальщики взялись за расчистку улиц. Отмечалось, что сложности ситуации добавляет установившийся в городе десятиградусный мороз.

Позднее городская администрация Киева опровергла информацию о прорыве канализации, заявив, что на бульваре Жюля Верна ликвидируют повреждения водопровода и затопление проезжей части. Власти призвали блогеров и СМИ «не манипулировать» и не распространять недостоверную информацию.

Подчеркиваем, что произошла утечка именно холодной воды, — указали в администрации города.

Там добавили, что авария произошла вечером 7 января, без воды остались два жилых дома, утечка локализована.

В начале декабря украинские СМИ сообщали, что в Киеве затопило водой станции метро «Олимпийская» и «Черниговская», расположенные в разных районах. Были опубликованы кадры, на которых видно машины, стоящие в воде на стоянке, на обочинах лежали горы снега, коммунальщиков рядом не было.

Перед этим в киевском метрополитене затопило шесть станций от «Демеевской» до «Теремков». Подтопление вызвало смещение грунта, что может привести к нарушению устойчивости сооружений и дальнейшему обвалу. По предварительным расчетам, восстановительные работы займут около полугода.