Украинские ВСУ обстреляли из миномётов территорию ЛНР

https://static.news.ru/photo/8d9c395e-97b4-11eb-87d0-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/armsnews

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил о нарушении перемирия со стороны украинских силовиков. По его словам, ВСУ Украины обстреляли из миномёта район подконтрольного ЛНР села Логвиново, пишет РИА Новости.

Осадчий отметил, что для обстрела использовались 120-миллиметровые орудия. Данных о пострадавших пока не поступало. Он добавил, что о происшедшем было сообщено представителям Киева в Совместный центр контроля и координации (СЦКК).

Представитель ЛНР также рассказал , что военные Украины мешают работе ОБСЕ, в частности, глушат сигналы управления и навигации беспилотников миссии. По мнению Осадчего, ВСУ таким способом пытаются скрыть от международных наблюдателей технику и вооружение, размещённые у линии соприкосновения. Для этих целей вблизи подконтрольных Киеву населённых пунктов Выскрива, Золотое и Орехово ВСУ развернули станции радиоэлектронной борьбы.

Ранее, как писал NEWS.ru, к линии соприкосновения в Донецкой области были стянуты сотни танков и артиллерийских систем, а также десятки тысяч человек личного состава украинской армии. Об этом заявил замминистра информации самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов. По его словам, непосредственно на линии соприкосновения сосредоточены семь бригад, в составе каждой из которых — свыше двух тысяч человек. Кроме того, присутствуют бригады тыловые, подразделения МВД, Нацгвардии и спецназ СБУ. В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин допустил, что украинские войска могут начать полномасштабную атаку на Донбасс. Он отметил, что у Киева всё готово для этого.