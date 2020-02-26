https://static.news.ru/photo/8cd78bae-58a4-11ea-9d27-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maksym Polishchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Медработники на Украине протестуют против продолжения начатой властями реформы в сфере здравоохранения. Акция проходит у зданий кабмина и администрации президента страны.

Реформа началась летом 2019 года после смены правительства Украины. На первом её этапе был изменён подход к финансированию медучреждений и создан онлайн-сервис «Доступные лекарства».

Второй этап реформы должен начаться 1 апреля. По словам главы Минздрава Украины Зоряны Скалецкой, финансирование больниц будет осуществляться в зависимости от возможности оказывать те или иные медицинские услуги и наличия необходимого для этого оборудования. Не отвечающие этим требованиям медучреждения должны быть перепрофилированы.

Протестующие считают реформу некорректной. По их мнению, оптимизация приведёт к тому, что по улицам будут ходить люди, страдающие опасными заболеваниями. Кроме того, участники акции требуют повысить зарплаты и остановить сокращение медработников, сообщает «5 канал».

Ранее NEWS.ru писал, что Минздрав Украины посоветовал врачам повышать квалификацию путём просмотра сериалов на медицинскую тематику. В частности, в список рекомендованных попали «Доктор Хаус», «Клиника», «Скорая помощь» и некоторые другие.