Украинские войска за прошедшие сутки 31 раз обстреляли ДНР

Фото: МО Украины

Украинские войска за прошедшие сутки 31 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщила пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Там уточнили, что по населенным пунктам было выпущено 103 различных боеприпаса.

За истекшие сутки представительство сообщало о 31 факте ведения огня со стороны ВФУ, — отметили сотрудники представительства.

За прошлые сутки ВСУ обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики 26 раз. Один человек получил ранения. Всего по Горловке, Донецку, Макеевке и Ясиноватскому району выпустили 89 снарядов, в том числе с кассетными боевыми частями. В результате украинских обстрелов были повреждены восемь жилых домов, пять объектов гражданской инфраструктуры оказались разрушены.

Ранее в ходе специальной военной операции на Украине погиб режиссер и балетмейстер Рязанского музыкального театра Александр Сапрунов. Он ставил мюзиклы и оперы, а также готовил концертные программы ко Дню Победы и Дню народного единства. Коллектив музтеатра выразил соболезнования родным и близким Сапрунова, которому было 37 лет.