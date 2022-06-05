Украинские войска уничтожили шахту имени Челюскинцев в Донецке

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Солдаты ВСУ уничтожили шахту имени Челюскинцев в Донецке, сообщается в Telegram-канале Народной милиции ДНР. Украинские войска вели огонь по объекту из минометов, а также залповых систем «Град» и «Ураган». Помимо этого, обстрелу со стороны ВСУ также подвергся Ворошиловский район Донецка.

Шахта имени Челюскинцев была уничтожена украинскими националистами, били из минометов, «Градов» и «Ураганов», — сказано в сообщении.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что за сутки в республике погибли пять мирных жителей. Еще 20 человек получили ранения.

Жительница Донецка рассказала подробности обстрела города. Она отметила, что ВСУ «били хаотично», куда попало, и куда конкретно попали, еще неизвестно. Мэр Донецка Алексей Кулемзин уточнил, что в результате обстрела ВСУ в центре города повреждены две школы и крытый рынок.