Украинские войска обстреляли химзавод «Стирол» в Горловке Мэр Горловки Приходько сообщил об обстреле ВСУ химического концерна «Стирол»

Фото: Министерство обороны Украины

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил о прилете снарядов со стороны ВСУ на территорию химического завода «Стирол». Об этом глава города сообщил в своем Telegram-канале.

Вследствие обстрела Калининского района Горловки со стороны украинских террористов зафиксированы прилёты вражеских снарядов на территории ГП «Стирол» и по посёлку Михайловка. Без электроэнергии ряд населённых пунктов Горловки. Подробности выясняем, — написал Приходько.

Горловка находится в 50 км севернее Донецка, там расположены химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики он находится с 2014 года.

Наиболее часто обстрелам в Горловке подвергаются расположенные расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и «6/7».

Химический завод «Стирол» в Калининском районе Горловки подвергался обстрелу два дня назад. В результате атаки загорелась трансформаторная подстанция 110 кВт. Огонь распространился на территорию ГП «Трансаммиак».