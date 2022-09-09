Украинские военные заявили о «страшном замесе» под Купянском Украинские военные заявили о больших потерях и ощущении засады под Купянском

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины несут большие потери под Купянском, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны» со ссылкой на сведения, полученные от бойцов украинской 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр». По их словам, у солдат возникает «поганое ощущение засады».

Под Купянском идет замес, страшнее Балаклейского. Потери несем тяжелые. Противник аэромобильным способом перебрасывает кучу резервов, а в сам город уже прибыли вагнеровцы, — говорится в сообщении.

Украинские военные также задаются вопросом, не является ли происходящее «засадой стратегического уровня».

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил об успехах ВСУ на фронте. Глава государства опубликовал видео с поднятым над Балаклеей флагом. На кадрах военнослужащий отчитывается перед президентом. Под ногами у него флаг РФ.

В пресс-службе ВГА Харьковской области ранее рассказали, что в регион входят резервные соединения Вооруженных сил РФ, по всей линии соприкосновения продолжаются бои. При этом отмечалось, что населенные пункты Балаклея и Шевченково остаются под контролем российских войск и военно-гражданских властей.