Украинские военные возвели новый укрепрайон вблизи Артемовска Марочко: украинские военные возвели новый укрепрайон вблизи Артемовска

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Украинские военнослужащие соорудили новый укрепрайон в населенном пункте Миньковка в 20 км от Артемовска (украинское название — Бахмут), заявил в беседе с РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, вблизи села была обнаружена военная техника и скопление живой силы. При этом эксперт подчеркнул, что раньше там никакого укрепрайона не было.

В районе населенного пункта Миньковка средствами обнаружения выявлен ряд траншей и огневых точек противника. Также на позициях находится бронетехника и артиллерийские установки. Ранее в этом районе скопления живой силы и техники вооруженных формирований Украины отмечено не было, — отметил Марочко.

Накануне командующий украинским подразделением «Птицы Мадьяра» заявил, что украинское военное начальство дало ему срочный приказ отводить войска из Артемовска. Он отметил, что украинские солдаты пробыли в городе 110 дней, после чего было принято решение об их отводе. Новое место дислокации «Птиц Мадьяра» он не назвал.

Позднее пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала сообщение своего руководителя Евгения Пригожина, в котором тот заявил, что Артемовск фактически окружен российскими войсками. Он обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом дать возможность уйти из города старикам и детям, воюющим на стороне ВСУ.