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Украинские военные устроили штаб в сельской школе в Донбассе

18:27, 01 января 2022
Украинские военные устроили штаб в сельской школе в Донбассе Фото: Oleksii Kivaliov/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Украинские военные заняли здание школы в одном из населённых пунктов в Донбассе и устроили там штаб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Ивана Филипоненко. По его словам, силовики не впервые поступают подобным образом.

Военнослужащие вооружённых формирований Украины продолжают занимать объекты социального назначения, — цитирует агентство Филипоненко.

Он уточнил, что в данном случае речь идёт о здании школы в селе Валуйское, находящемся в подконтрольной Киеву части Донбасса. Украинские военные оборудовали там свой оперативный штаб.

Ранее бывший министр обороны самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков предположил, что ВСУ могут начать атаку на ЛНР и ДНР в январе 2022 года. По его мнению, Киев может обвинить ополченцев в провокации, а затем нанести удар по их позициям. Стрелков добавил, что в одиночку силы непризнанных республик против украинской армии не выстоят.

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