Украинские военные теперь могут сами выбирать наследников На Украине ввели закон, позволяющий военным определять наследников выплат

Фото: МО Украины

На Украине вступил в силу закон о расширении перечня лиц, имеющих право на получение единовременного пособия членам семьи погибшего военнослужащего, сообщает украинское издание «Лига». Новый порядок устанавливает за военным право самостоятельно выбрать наследников и составить личное распоряжение о выплате на случай своей гибели.

Кроме того, гражданин сам сможет решить, в каких процентах между домочадцами будет распределяться денежная помощь. Закон относится к лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, а также военнослужащим, военнообязанным или резервистам. Также право оставлять завещание получили госслужащие и полицейские.

Ранее Олег Соскин, бывший советник экс-президента Леонида Кучмы, заявил, что новый законопроект о мобилизации и военной службе на Украине привел к появлению в лесах партизан-анархистов, которые не желают идти на фронт. По его мнению, это новое явление, которое будет развиваться дальше, поскольку понятие украинского патриотизма теряет смысл из-за отсутствия достаточного вооружения у ВСУ. Вместо объявления перемирия из-за недостатка вооружений правительство намерено мобилизовать еще 500 тысяч граждан на фронт, лишив их гражданских прав, что очень разочаровывает, заключил Соскин.