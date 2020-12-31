Украинские военные сообщили о нарушениях режима тишины в Донбассе

https://static.news.ru/photo/411074c8-4c4c-11eb-a6b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: pressjfo.news/facebook.com

С начала 1 января введённый в Донбассе режим тишины был нарушен семь раз, сообщили в украинской армии.

При этом в большинстве районов наблюдения сохранялась тишина.

В течение текущих суток в большинстве районов ответственности наших бригад наблюдалась тишина. Несмотря на относительное затишье, в районе проведения операции Объединённых сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня, — говорится в Facebook пресс-центра штаба операции Объединённых сил.

Там добавили, что на обстрелы украинские военные дали адекватный ответ, однако подробностей о принятых мерах не привели. Пострадавших и погибших среди украинских солдат нет.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, вернуть контроль над территориями.

Для урегулирования ситуации в 2015 году были разработаны так называемые Минские соглашения. Среди прочего документ предусматривает прекращение огня, вывод иностранной силы, обмен пленными, восстановление полного контроля над госграницей со стороны Украины. Официальный Киев и сепаратисты постоянно обвиняют друг друга в нарушении этих пунктов.

Рабочим органом для решения оперативных вопросов, требующих взаимодействия между противоборствующими сторонами, была признана Трёхсторонняя контактная группа. В неё входят представители Украины, ОБСЕ и России

Ранее украинский президент Владимир Зеленский в новогоднем обращении объяснил, чем Украина отличается от «оккупированных территорий». Он сообщил, что Донецк, Луганск и Крым сейчас во всех смыслах этого слова живут в другом времени. Глава государства предложил Донбассу и Крыму перевести часы назад и быть вместе с Украиной, писал NEWS.ru.