Украинские военные рассказали о подготовке на базах НАТО Украинские военные заявили о недостаточности знаний инструкторов НАТО

Фото: МО Украины

Вооружённые силы Украины

Около девяти украинских бригад прошли обучение в лагерях НАТО за последние несколько месяцев, численность таких бойцов составляет 36 тысяч человек, сообщает The New York Times. В беседе с журналистами солдаты ВСУ подробно рассказали о подготовке, признавшись, что опыта инструкторов не всегда достаточно. По их словам, они сражались в Афганистане и Ираке против повстанцев или людей с низким опытом. Российская армия же значительно отличается от них.

Они воевали в Афганистане и Ираке, и враг там не похож на русских, — рассказал один из солдат по имени Александр.

В то же время другие украинские военные, прошедшие подготовку в странах НАТО, жалуются на западную бронетехнику. По их словам, переданные Киеву машины MaxxPro не подходят для ведения боя с российской армией, так как они предназначены для контртеррористических операций и борьбы с повстанцами.

Власти Украины по-прежнему не публикуют данные по потерям среди военнослужащих. Однако по данным The New York Times, бойцы из состава бригад, обученных инструкторами НАТО, понесли тяжелые потери в первые дни контрнаступления. По крайней мере одна бригада была полностью выведена из боя из-за ослабления. Предполагается, что это связано не только с большим упорством российской армии, но и с тем, что такие бригады набираются из числа призывников или добровольцев. Значительный боевой опыт имеют лишь их командиры.

Подполковник ВСУ Александр ранее рассказал американским журналистам о контрнаступлении. По его словам, бойцам приходится биться за каждый метр. Он признался, что они не рассчитывали на такое сопротивление ВС РФ и предполагали, что осенью они будут в Крыму.