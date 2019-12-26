Вооружённые силы Украины испытали САУ «Богдана», которая разработана по стандартам НАТО. Учения прошли на полигоне в Днепропетровской области.
Первые выстрелы установка произвела водой. Гидроснаряды созданы для проверки вооружения. Следующие испытания будут проведены при помощи инертных зарядов. И только после этого — боевыми.
Впервые установка была представлена в 2018 году. По словам экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, российская сторона не имеет аналогов такому вооружению,
Разработкой САУ занимались Кременчугский завод тяжёлого станкостроения и «Украинская бронетехника».
В октябре 2019 года NEWS.ru писал, что российский фрегат «Адмирал Макаров» провёл учебные стрельбы в Восточном Средиземноморье.
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