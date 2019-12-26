https://static.news.ru/photo/b5f4330a-27e1-11ea-8a4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: СНБО Украины

Вооружённые силы Украины испытали САУ «Богдана», которая разработана по стандартам НАТО. Учения прошли на полигоне в Днепропетровской области.

Первые выстрелы установка произвела водой. Гидроснаряды созданы для проверки вооружения. Следующие испытания будут проведены при помощи инертных зарядов. И только после этого — боевыми.

Впервые установка была представлена в 2018 году. По словам экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, российская сторона не имеет аналогов такому вооружению, передаёт Lenta.ru.

Разработкой САУ занимались Кременчугский завод тяжёлого станкостроения и «Украинская бронетехника».

В октябре 2019 года NEWS.ru писал, что российский фрегат «Адмирал Макаров» провёл учебные стрельбы в Восточном Средиземноморье.