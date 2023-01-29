Украинские военные прибыли в Британию учиться воевать на Challenger Минобороны Британии: военнослужащие Украины прибыли для обучения применению Challenger

Фото: Global Look Press/© UK Ministry of Defence

Военнослужащие вооруженных сил Украины (ВСУ) прибыли в Великобританию, где они пройдут курс обучения использованию танков Challenger. Об этом сообщает британское Министерство обороны в своем Twitter. О поставках тяжелой техники Киеву в стране было объявлено в середине января.

Украинские танкисты прибыли в Великобританию для подготовки <...>. Великобритания предоставит Украине танки Challenger 2 вместе со странами-партнерами по всему миру, демонстрируя силу поддержки Украины на международном уровне, — говорится в сообщении.

О поставках Украине танков Challenger 2 министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил в середине января. Чуть позже в ведомстве уточнили, что техника появится на территории Украины в конце марта, а подготовка украинских военных для обслуживания этих танков начнется 30 января.

Challenger 2 — основной боевой танк сухопутных войск Великобритании. Выпускается с 1993 года. Оснащён единственной в своем роде 120-миллиметровой нарезной пушкой L30A1. Боекомплект составляет 52 выстрела, дальность стрельбы — до 8 километров.

Ранее издание The Sun со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что Министерство обороны Великобритании в настоящее время разрабатывает чрезвычайный план с целью предотвращения попадания танков Challenger 2 в руки российских военных. Предполагается, что танки будут эвакуировать с поля боя в случае их повреждения.