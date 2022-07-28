Украинские военные при ударах по Донецку применили запрещенное оружие Штаб обороны ДНР: ВСУ при ударах по Донецку применили запрещенные мины «Лепесток»

Фото: Laurel Chor/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские войска при ударах по Донецку использовали запрещенные противопехотные мины «Лепесток». Только в ночь на 28 июля столица ДНР трижды подверглась ударам со стороны Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на штаб теробороны республики.

Вооруженные формирования Украины атаковали Киевский и Куйбышевский районы Донецка, под ноги жителей города выброшены множество мин ПМФ «Лепесток», — цитирует агентство штаб.

Власти Украины в 2005 году ратифицировали Оттавскую конвенцию, запрещающую применять, накапливать и производить противопехотные мины. Удары по Донецку доказывают, что Украина нарушает взятые на себя международные обязательства.

Ранее стало известно, что 26 июля психиатрическая больница в Куйбышевском районе Донецка подверглась атаке со стороны ВСУ, сообщил глава города Алексей Кулемзин. В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня (ССЦК) сообщили о ранении мужчины 1963 года рождения.