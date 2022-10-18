Украинские военные попали в плен, проведя на передовой меньше суток РИА Новости: украинские военнопленные заявили, что провели на передовой меньше суток

Фото: Mihir Melwani/Keystone Press Agency/Global Look Press

Группа украинских военных, которых мобилизовали для участия в боевых действиях, попала в плен спустя 12 часов после прибытия на передовую. Военнопленные рассказали, что как таковой подготовки у них не было, сообщает РИА Новости.

Нас привезли в три часа ночи, и уже в 15:00 дня зашли ваши российские войска, и у нас не было варианта бежать, и некуда было бежать, — утверждает Иван Ряхлицкий из Черкасской области.

Про подготовку мобилизованных он рассказал, что просто «побегали по полигону».

Николай Дяченко из города Сумы также воевал меньше суток. Он оказался в плену после обстрелов позиций, на которых находился.

Еще один военнопленный Николай Швец из Черкасской области уточнил, что подготовка мобилизованных заняла дней десять, за это время на полигон их возили три или четыре раза.

Туалеты строили даже. Были такие занятия, — добавил военнопленный.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что между Россией и Украиной 17 октября проходил обмен военнопленными по формуле «110 на 110». Он отметил, что среди россиян, которые вернутся на родину, значатся в том числе 80 моряков. По его словам, украинская сторона получит в основном женщин.