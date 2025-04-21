Военные ВСУ въехали на детскую площадку и подрались с гражданскими Военные ВСУ въехали на детскую площадку под Харьковом и начали драку с местными

Фото: Социальные сети

ВС Украины

В селе Уды Харьковской области украинские военные въехали на автомобиле на детскую площадку и начали драку с местными жителями, сообщило украинское издание «Страна.ua», опубликовав соответствующие видеозаписи. На кадрах видно, что машина снесла лавку, стоявшую на площадке.

Массовая драка произошла в вечернее время. Люди в военной форме набросились на местных жителей, но те решили дать ответ. Что стало причиной конфликта, не уточняется.

Ранее в украинском Ивано-Франковске мужчина укусил сотрудника ТЦК (аналог военкомата) за ногу во время силовой мобилизации. В областном военкомате отметили, что мужчина повел себя неадекватно в ответ на «законное требование предъявить военно-учетные документы».

До этого стало известно, что житель Одессы хотел вызволить сына из военкомата, вооружившись ружьем. Проверка показала, что оружие официально зарегистрировано. Теперь отцу грозит административная ответственность за нарушение правил ношения оружия и хулиганство. Удалось ли ему вытащить сына, неизвестно.

Также сообщалось, что на Украине мужчин, которые пришли в полицейский участок писать заявления, отправляют в ТЦК на мобилизацию. Как указал предприниматель из Днепра Сергей Таран, подобное отношение к гражданам страны можно назвать возмутительным. Оказавшемуся в такой ситуации бизнесмену помогла лишь отсрочка.