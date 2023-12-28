Украинские военные подпели «Катюшу» российским бойцам в зоне СВО Военэксперт Шурыгин: бойцы ВСУ спели «Катюшу» вместе с военными ВС РФ

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Российские и украинские военные спели «Катюшу» в зоне СВО. Видео опубликовал военный эксперт Владислав Шурыгин в своем Telegram-канале. На кадрах легендарную песню запевают российские бойцы. После того как они останавливаются, ее подхватывают солдаты ВСУ.

Или все-таки есть надежда на раззомбирование? — задается вопросом военэксперт.

Ранее стало известно, что первый бой с Вооруженными силами Украины (ВСУ) приняли бойцы добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого, состоящего из бывших украинских военнопленных в составе оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) «Каскад». Как рассказал командир, бойцы других подразделений «Каскада» прикрывали их с флангов. Военнослужащих сменили после того, как они закрепились, и они вернулись на позиции.

Между тем командующий оперативно-стратегической группировкой украинских войск «Таврия» Александр Тарнавский предупредил, что ситуация для ВСУ на фронте может стать сложнее в 2024 году. По словам генерала, чем ближе армия окажется к реализации своих целей, тем ей будет сложнее. Также он добавил, что ситуацию на фронте может улучшить передача Украине истребителей F-16 и ударных дронов. При этом подчеркнул, что ВСУ не получили преимущества в воздухе из-за ряда факторов.