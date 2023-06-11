Украинские военные заявили о потере большей части БМП Bradley Группа украинских солдат сообщила о потере большей части БМП Bradley при наступлении в Запорожье

Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Группа украинских солдат рассказала о потере большинства боевых машин пехоты Bradley при наступлении в южной части Запорожской области, передает агентство AFP. По их словам, из девяти боевых машин, которые были им выделены, шесть получили серьезные повреждения. Из них три могут быть отремонтированы. Лишь одна БМП не получила повреждений.

Солдаты ВСУ предположили, что российские войска были заранее проинформированы об их позициях.

На вопрос, удалось ли взять какую-либо территорию, один из военных сомкнул указательный и большой пальцы, продемонстрировав отсутствие значимых достижений, — говорится в сообщении.

Ранее бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен заявил, что президент Украины Владимир Зеленский получил неприятную новость о больших потерях ВСУ в живой силе и технике при попытках наступления в Запорожской области. По его информации, украинская сторона лишилась радара Hensoldt TRIMBLE-4D AAS, части системы ПВО Iris-T, танков AMX-10 и Leopard. Он добавил, что система ПВО Iris-T и радар Hensoldt TRIMBLE-4D AAS были критически важны для ВСУ. Теперь ВС РФ получили господство в воздухе.