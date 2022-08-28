Украинские военные обстреляли жилые кварталы Энергодара

Фото: Andrei Solomonov/Global Look Press

Украинские войска открыли огонь по жилым районам Энергодара Запорожской области. В мэрии рассказали о взрывах, которые слышат горожане, сообщает РИА Новости.

Нацисты ВСУ открыли огонь по жилым районам Энергодара. Сообщается о взрывах в городе, экстренные службы собирают информацию о пострадавших и разрушениях гражданской инфраструктуры, — отмечается в заявлении городской администрации.

После ряда попаданий в городе начался пожар.

Ранее стало известно, что вооруженные силы Украины атаковали Энергодар утром 27 августа, заявил член ВГА Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, под артиллерийский обстрел попала береговая линия города. Всего произошло 20 ударов — пять из них в сторону Запорожской АЭС, которая расположена рядом с Энергодаром, отметил он.