В Херсонской области сообщили об обстрелах Новой Каховки из РСЗО HIMARS

Фото: Вооруженные силы Украины

Вооруженные силы Украины четыре раза обстреляли Новую Каховку, попадания зафиксированы в центре и районе ГЭС, сообщил РИА Новости глава новой администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев. Он отметил хорошую работу средств противовоздушной обороны, добавив, что если бы не она, то случилась бы катастрофа.

По его словам, со стороны Украины было выпущено около 20 снарядов, целями были выбраны ГЭС и центр Новой Каховки. Глава администрации района указал, что обстрелы велись из «Точки-У» и американской РСЗО HIMARS.

Бьют по ГЭС и городу. Выпущено было около 20 ракет. Успешно сработала система ПВО. Если бы не ПВО, то была бы катастрофа, — сказал он.

Леонтьев добавил, что сейчас в городе собираются осколки снарядов, есть незначительные разрушения.

Ранее стало известно, что двое детей погибли в результате обстрела 26 августа украинскими войсками поселка Куйбышево в Запорожской области. Член военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов подчеркнул, что убитые дети, полуторагодовалая девочка и девятилетний мальчик жили в поселке, где нет военных объектов. Всего в результате обстрелов погибло пять человек.