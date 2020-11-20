Украинские военные будут учить английский

https://static.news.ru/photo/150fd7b2-29b3-11eb-9326-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Global Look Press

Министерство обороны Украины приняло решение начать обучение военнослужащих английскому языку для достижения стандартов НАТО.

Изучение английского языка личным составом является неотъемлемой составляющей внедрения в Вооружённых силах Украины новой военной культуры, основанной на евро-атлантических ценностях и принципах, — говорится на сайте ведомства.

Кроме того, будет принят новый каталог должностей, в котором будут указаны требования к базовому образованию и уровню владения иностранным языком. Для военных, которые знают язык достаточно хорошо, организуют курсы, ведущиеся исключительно на английском.

Это должно помочь военным получить возможности для обучения за границей, а также для участия в международных миссиях.

Как писал NEWS.ru, ранее президент Украины Владимир Зеленский разделил должности главнокомандующего Вооружённых сил (ВСУ) и главы Генерального штаба. Новая структура командования ВСУ была утверждена в начале 2020 года. Это было сделано в рамках перехода Украины на стандарты НАТО. Тогда в армии появилось командование у сил поддержки, медицинских сил, а также у войск связи и кибербезопасности.