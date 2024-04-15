Бойцы ВСУ жестко ответили на планы Киева отменить демобилизацию «Страна»: военные в Одессе готовы дезертировать из-за закона о мобилизации

Фото: МО Украины

Украинские военнослужащие выразили готовность к дезертирству из-за законопроекта о мобилизации, который не предусматривает возможность демобилизации солдат, сообщает украинское издание «Страна». Опрос проводили журналисты в Одессе. В них участвовали в том числе военнослужащие, которые находятся в городе на реабилитации.

Уйду в СОЧ (самовольное оставление части. — NEWS.ru), — сказал один из респондентов на опубликованном видео.

По мнению опрошенных, депутаты Верховной рады должны не отсиживаться в тылу, а, как и остальные, идти на фронт. Одни и те же солдаты не могут воевать постоянно, считает другой участник опроса. Поэтому, по его словам, необходима демобилизация.

Представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин ранее сообщил, что депутаты Верховной рады могут рассмотреть закон об увольнении с военной службы в течение ближайших нескольких месяцев. По его словам, работа над законопроектом ведется специалистами Генштаба ВСУ и оборонного ведомства, а первые наработки уже сделаны. При этом изначально заявлялось, что на завершение потребуется около восьми месяцев.

До этого депутат Верховной рады Евгения Кравчук заявила, что украинские власти убрали пункт о демобилизации из нового закона об ужесточении мобилизации из-за опасений, что это может негативно повлиять на объем помощи со стороны стран Запада. По ее словам, партнеры Киева стали сомневаться в его решимости продолжить боевые действия.