Украинские военкомы пытались мобилизовать 14-летнего подростка «Страна.ua»: украинские военкомы избили подростка при попытке его мобилизовать

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Сотрудники украинского военкомата попытались мобилизовать 14-летнего подростка, а когда он начал сопротивляться, избили его и приставили ко лбу автомат, сообщило издание «Страна.ua». Как только они поняли, что мальчику даже не исполнилось 18 лет, они высадили его на трассе и уехали. По информации издания, ребенок является круглым сиротой.

Когда военные затащили парня в микроавтобус, начали прикладывать дуло автомата к его виску, затем — ко лбу, потому что он сопротивлялся. А ребенок занимается спортом, потому у него сработала реакция самообороны. Он начал выкручиваться, а нападавшие его укротили, нанося удары по спине автоматом. Они его избили и связали руки пластмассовой стяжкой, — рассказала представитель совета в селе Приозерном Оксана Терзи.

По словам женщины, мальчику также пригрозили расправой. До дома он добирался два часа, после чего рассказал о случившемся в школе. Жители села обратились в полицию, прокуратуру и к омбудсмену.

На Украине 2 апреля снизили призывной возраст для мобилизации с 27 до 25 лет. Соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский. Документ вступил в силу через день после его принятия.