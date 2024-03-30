Украинские военкомы пожаловались полиции на напавших женщин Работники ТЦК в Хмельницком написали заявление в полицию из-за нападения женщин

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сотрудники областного территориального центра комплектования в городе Хмельницком на Украине написали заявление в полицию из-за нападения группы «агрессивных местных жительниц», об этом представители военкомата сообщили в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Согласно публикации, женщины атаковали работников Шепетовского районного военкомата во время проведения мер оповещения.

В ТЦК отметили, что из-за нападения женщин был поврежден служебный автомобиль. На место происшествия вызвали сотрудников правоохранительных органов. Представители военкомата выразили надежду, что в отношении женщин будет проведено всесторонне расследование.

Убеждены, что правоохранительные органы полно и всесторонне проведут расследование и дадут объективную правовую оценку действиям указанных лиц. Напоминаем, что за препятствование проведению мероприятий по мобилизации предусмотрена уголовная ответственность, — заявили в ТЦК.

Ранее командующий Сухопутными силами ВСУ Александр Павлюк сообщил, что украинцы скрываются от сотрудников военкоматов. Граждане также придумали новое прозвище для них. Павлюк отметил, что еще два года назад у военкоматов собирались очереди, а сейчас мужчины всеми способами пытаются уклониться от призыва.