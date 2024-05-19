Украинские военкомы начали изымать средства связи у граждан Юрист Шуляк: украинцы жалуются на изъятие средств связи в военкоматах

Фото: Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сотрудники районных территориальных центров комплектования на Украине начали совершать незаконные действия в отношении военнообязанных граждан, они изымают у них средства связи, рассказала юрист Надежда Шуляк, чьи слова приводит украинское издание «Страна». Правовед назвала это крайне неправильной практикой.

Очень неправильная и незаконная практика — запрещать брать с собой средства для связи, телефоны в РТЦК. Шевченковский РТЦК города Киева изымает все средства связи при вхождении на территорию, — заявила Шуляк.

Как отметила юрист, в отношении должностных лиц Шевченковского РТЦК были поданы жалобы. В скором времени ожидается реакция на действия сотрудников военкомата.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин выразил мнение, что объявленная на Украине мобилизация позволит «наскрести» порядка 200–300 тысяч военнослужащих. При этом, по его словам, призывать будут больных, инвалидов и чуть ли не стариков. Дандыкин также усомнился, что украинское командование успеет обучить новобранцев, поэтому такое пополнение вряд ли остановит Россию.

До этого в Днепре неизвестные напали на военного медика, перепутав его с военкомом. Предполагается, что это произошло из-за внешнего вида пострадавшего. Украинцы распылили в сторону мужчины газ из баллончика.