Украинские военкомы «на эмоциях» сбили велосипедиста Работники военкомата Львова на микроавтобусе сбили велосипедиста в ходе погони

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Сотрудники Львовского областного военкомата на западе Украины сбили на микроавтобусе мужчину мобилизационного возраста, который передвигался на велосипеде, об этом руководство учреждения сообщило в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Таким образом представители военкомата прокомментировали опубликованный в соцсетях ролик. Уточняется, что военные не справились с эмоциями во время погони за украинцем.

Военнослужащие, не справившись с эмоциями, решили преследовать беглеца. Затем догнали и пытались преградить ему путь, — говорится в публикации.

Перед началом погони сотрудники военкомата попросили мужчину предъявить документы. В ответ украинец начал выкрикивать нецензурные слова, после чего он попытался скрыться на велосипеде.

Ранее военкомат украинского города Черновцы сообщал о драке военкома с призывником. Уточнялось, что первый удар нанес гражданин, чем «спровоцировал удар в ответ». По факту случившегося была начала проверка.

До этого украинские СМИ сообщали, что в Одессе задержали и доставили в сборный пункт мужчину с олигофренией и пороком сердца. Украинец прошел экспресс-комиссию, после чего его признали годным к службе в армии.