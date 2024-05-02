Украинские военкоматы нацелились на женщин-медиков «Страна.ua»: женщин-медиков на Украине обязали обновить данные в военкоматах

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На Украине женщины-медики должны наравне с военнообязанными мужчинами пройти процедуру обновления учетных данных в военкоматах, пишет местное издание «Страна.ua». Отмечается, что соответствующие требования содержатся в новом законе о мобилизации, который несколько недель назад подписал президент Владимир Зеленский.

В перечень специалистов попали стоматологи, медсестры и фармацевты. Кроме того, данные должны обновить женщины, которые получили специальность по направлениям «биомедицинская инженерия», а также «биотехнологии и биоинженерия».

Ранее это было обязательным только для женщин, имеющих медицинское или фармацевтическое образование. Остальные могли сделать это по собственному желанию. Специальность считается подлежащей учету на основании как фактического места работы, так и полученного диплома.

16 апреля Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации в стране. Основная часть норм вступает в силу через месяц после его подписания — 16 мая.

До этого украинские военные рассказали, что насильно мобилизованные новобранцы почти бесполезны для ВСУ. В качестве примера были приведены люди, которых забирают прямо с улицы.