Украинские власти заявили о разрушениях в Запорожской области Глава ОВА заявил о разрушении объектов инфраструктуры в Запорожской области

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

В подконтрольной Киеву части Запорожской области разрушено несколько объектов инфраструктуры, сообщил в своем Telegram-канале глава областной военной администрации Юрий Малашко. По его словам, взрывы произошли в 15 городах и населенных пунктах.

[Есть информация] о разрушениях объектов инфраструктуры. Без пострадавших, — написал Малашко.

По словам украинского чиновника, взрывы произошли в Малой Токмачке, Работино, Новоивановке, Новодаровке, Красном, Волшебном, Малиновке, Левадном и Полтавке. Информация о взрывах также поступала из Гуляйполя, Новоандреевки, Новоданиловки, Щербаков, Каменского и Пятихаток.

Ранее глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил о повреждении объекта критической инфраструктуры в части региона, контролируемой украинской армией. О каком именно объекте идет речь, руководитель ОВА не уточнил.

19 января украинские СМИ также сообщали о взрывах, прогремевших в Херсоне. До этого поступали сообщения о взрывах в Чугуеве Харьковской области и городе Снигиревке в подконтрольной Киеву части Херсонской области. На тот момент там была объявлена воздушная тревога, как и в Харьковской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Черкасской областях.