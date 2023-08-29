Украину взбесила речь папы римского о великой России The Hill: МИД Украины осудил речь папы римского Франциска о великой России

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

Украинские политики раскритиковали папу римского Франциска за слова о «величии России», произнесенные на Всероссийской встрече католической молодежи в прошлую пятницу, 25 августа, пишет The Hill. Представитель МИД Украины Олег Николенко в резкой манере назвал слова понтифика «империалистической пропагандой».

Не забывайте свое наследие. Вы наследники великой России, страны святых, царей, Петра I, Екатерины II, могучей и просвещенной Российской империи, — произнес тогда Франциск.

Папа римский также отметил, что Россия славится своей культурой и человечностью, что также вызвало бурю негативных эмоций в его сторону, говорится в материале.