Украинские политики раскритиковали папу римского Франциска за слова о «величии России», произнесенные на Всероссийской встрече католической молодежи в прошлую пятницу, 25 августа, пишет The Hill. Представитель МИД Украины Олег Николенко в резкой манере назвал слова понтифика «империалистической пропагандой».
Не забывайте свое наследие. Вы наследники великой России, страны святых, царей, Петра I, Екатерины II, могучей и просвещенной Российской империи, — произнес тогда Франциск.
Папа римский также отметил, что Россия славится своей культурой и человечностью, что также вызвало бурю негативных эмоций в его сторону, говорится в материале.