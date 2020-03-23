https://static.news.ru/photo/6be899a6-6d1c-11ea-a06e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serhii Hudak/Ukrinform via ZUMA Wire/ТАСС

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса. По его словам, правительство страны ввело режим чрезвычайной ситуации ещё в трёх областях.

Теперь ЧС объявлена в Донецкой, Черкасской и Тернопольской областях, рассказал он в своём Telegram-канале. Соответствующий режим уже действует в Киевской, Черновицкой, Житомирской, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях, а также в Киеве.

Ранее, как писал NEWS.ru, застрявшие в Доминикане украинцы, которые не смогли вовремя вылететь домой из-за закрытия границ на фоне пандемии коронавируса, выдвинули требование к президенту Владимиру Зеленскому. Они призвали украинского лидера вывезти их домой президентским бортом.

Согласно последним данным, число заразившихся в мире превышает 343,7 тысячи человек. Жертвами инфекции стали 14,7 тысячи, выздоровели 97,3 тысячи человек. В России зарегистрировано 438 случаев заражения. Наибольшее число заразившихся — в Москве. За сутки в столице выявили ещё 71 случай. Выздоровели 18 человек.