Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса. По его словам, правительство страны ввело режим чрезвычайной ситуации ещё в трёх областях.
Теперь ЧС объявлена в Донецкой, Черкасской и Тернопольской областях,
Ранее, как писал NEWS.ru, застрявшие в Доминикане украинцы, которые не смогли вовремя вылететь домой из-за закрытия границ на фоне пандемии коронавируса, выдвинули требование к президенту Владимиру Зеленскому. Они призвали украинского лидера вывезти их домой президентским бортом.
Согласно последним данным, число заразившихся в мире превышает 343,7 тысячи человек. Жертвами инфекции стали 14,7 тысячи, выздоровели 97,3 тысячи человек. В России зарегистрировано 438 случаев заражения. Наибольшее число заразившихся — в Москве. За сутки в столице выявили ещё 71 случай. Выздоровели 18 человек.
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