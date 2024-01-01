Украинские власти рассказали о последствиях взрывов под Харьковом В украинском городе Чугуеве после взрывов повреждено предприятие

Фото: ДСНС Украины

В городе Чугуеве Харьковской области в результате взрывов повреждено предприятие, сообщил в своем Telegram-канале глава военной администрации региона Олег Синегубов. По его словам, объект был поврежден во второй половине дня 31 декабря.

Частично разрушено аграрное помещение, поврежден склад, — написал Синегубов.

Чиновник не уточнил, какое предприятие пострадало. Он также рассказал, что в селе Ивашки Богодуховского района был поврежден газопровод.

31 декабря сирены воздушной тревоги работали по всей Украине. Сигналы опасности в общей сложности звучали почти 14 часов. К позднему вечеру вся украинская карта была в красной зоне.

Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко около 20:30 мск сообщал о воздушной тревоге в украинской столице. По его словам, это была угроза атаки беспилотников.

Утром 1 января представитель командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк рассказала о повреждении объекта портовой инфраструктуры в Одессе. По ее словам, после взрыва там вспыхнул пожар, но его удалось быстро потушить.

В новогоднюю ночь ВСУ обстреляли Донецк. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате атаки четыре человека погибли и 13 получили ранения.